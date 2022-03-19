مثّل منطقته 25 فترة.. الموت يغيب أقدم نائب في الكونغرس الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- غيب الموت أمس الجمعة دون يونغ أقدم نائب بالكونغرس الأمريكي والذي انتخب عضواً لأول مرة عام 1973.

وقال مكتب النائب الجمهوري في بيان إن عضو الكونغرس البالغ من العمر 88 عاماً توفي أثناء سفره جواً إلى منزله في ألاسكا.

ولم يذكر مكتبه أسباب الوفاة.

وبحسب صحيفة أنكوراج ديلي نيوز فإن يونغ فقد وعيه خلال رحلة من لوس انجليس إلى سياتل ولم يتسن إنقاذه.

وكان يونغ العضو الوحيد يمثل ألاسكا في مجلس النواب.

ووفقاً لموقعه على الإنترنت فإن يونغ مثل ألاسكا 25 فترة.