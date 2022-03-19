اقتصاد

سعر الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية مع انخفاضه في كوردستان

قفز الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان أسعار الذهب كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر الذهب أكبر انخفاض أسبوعي منذ نحو أربعة أشهر بعد أن تضرر الطلب على المعدن بفعل الآمال في إحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وكذلك تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1929.56 دولار للأوقية (الأونصة)، متأثراً بارتفاع الدولار أمس الجمعة، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1929.30 دولار.

وقفز الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب 2.8 هذا الأسبوع، بعد أن تعززت المعنويات في الأسواق المالية الأوسع نطاقاً بالتفاؤل حيال محادثات السلام، مما قلل من الطلب.

أسعار الذهب في إقليم كوردستان هذا اليوم

مثقال عيار 24 455000 = دينار

مثقال عيار 21 = 400000 دينار

مثقال عيار 18 = 324000 دينار

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