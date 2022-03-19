أوكرانيا تقرر حظر تجوّل لمدة 38 ساعة في مدينة زابوريجيا

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس بلدية مدينة زابوريجيا الأوكرانية أناتولي كورتييف إن الجيش الأوكراني فرض حظر تجول لمدة 38 ساعة في المدينة الواقعة بجنوب البلاد ابتداء من الساعة (1400 بتوقيت غرينتش) اليوم السبت على أن ينتهي في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.

وأضاف في منشور على فيسبوك "لا تخرجوا في هذه الفترة!".

وأصبحت زابوريجيا نقطة عبور مهمة لبعض من 35 ألف شخص يُعتقد أنهم فروا من مدينة ماريوبول المحاصرة في الجنوب الشرقي.

وفي هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن السلطات وافقت على 10 ممرات إنسانية اليوم السبت منها ممر من مدينة ماريوبول.