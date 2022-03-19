ریاضة

تصفيات مونديال 2022.. العراق يواجه الإمارات في الرياض

العراق يخوض المباراة الأخيرة في المجموعة أمام سوريا يوم 29 آذار مارس على ستاد راشد في دبي
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يحتل منتخب العراق حالياً المركز الخامس في المجموعة الأولى بعد ثماني مباريات
يحتل منتخب العراق حالياً المركز الخامس في المجموعة الأولى بعد ثماني مباريات
العراق العراق رياضة الإمارات السعودية

أربيل (كوردستان 24)- ستقام مباراة العراق والإمارات ضمن تصفيات مونديال 2022 في كرة القدم في العاصمة السعودية الرياض الخميس المقبل، بحسب الاتحاد القاري.

وقال الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم في بيان إنه تقرر "نقل مباراة العراق والإمارات ضمن المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، والمقررة يوم 24 آذار مارس الجاري من ستاد المدينة الدولي في بغداد، إلى ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض".

وأضاف البيان أن ذلك يأتي "في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدها العراق والأحداث الأمنية الأخيرة عالمياً"، مشيراً إلى "إجراء إعادة تقييم لوضع الأمن والسلامة في العراق بالتشارك بين الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم".

وجاء في البيان "وبالاستناد إلى هذا التقييم، ومن أجل ضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة لكافة الأطراف المعنية، فقد تقرر إقامة المباراة على ملعب محايد".

ويحتل منتخب العراق حالياً المركز الخامس في المجموعة الأولى بعد ثماني مباريات، وهو سيخوض المباراة الأخيرة في المجموعة أمام سوريا يوم 29 آذار مارس على ستاد راشد في دبي.

 

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