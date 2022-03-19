سوريا تطمئن مواطنيها بشأن مخزون القمح وترفض تطبيق "عقوبات الغرب"

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وزارة التجارة الداخلية السورية اليوم السبت أن مخزون القمح في سوريا بخير ولا يوجد أي قلق عليه.

وقالت الوزارة في بيان إن "موسم القمح قد اقترب وسنتسوقه من مزارعينا بأسعار أفضل من أسعار السوق. ولا يوجد لدينا أي قلق من ناحية القمح والخبز".

وأضافت أن سوريا لا تستورد القمح من أوكرانيا، بل جميع وارداتها من روسيا، مضيفة "لا نطبق عقوبات الغرب ولسنا بحاجة إلى استيراد القمح من أي دولة أخرى".

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل قال مطلع العام الجاري إن بلاده بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح، معظمها من روسيا.