اقتصاد

سوريا تطمئن مواطنيها بشأن مخزون القمح وترفض تطبيق "عقوبات الغرب"

"سوريا لا تستورد القمح من أوكرانيا"
author_image Kurdistan24 اربیل
سوریا روسيا سوريا أوكرانيا قمح

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وزارة التجارة الداخلية السورية اليوم السبت أن مخزون القمح في سوريا بخير ولا يوجد أي قلق عليه.

وقالت الوزارة في بيان إن "موسم القمح قد اقترب وسنتسوقه من مزارعينا بأسعار أفضل من أسعار السوق. ولا يوجد لدينا أي قلق من ناحية القمح والخبز".

وأضافت أن سوريا لا تستورد القمح من أوكرانيا، بل جميع وارداتها من روسيا، مضيفة "لا نطبق عقوبات الغرب ولسنا بحاجة إلى استيراد القمح من أي دولة أخرى".

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل قال مطلع العام الجاري إن بلاده بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح، معظمها من روسيا.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

العثور على طفلين فُقدا في غابات الأمازون منذ 25 يوماً
  40 دقائق
العراق

تصفيات مونديال 2022.. العراق يواجه الإمارات في الرياض
  1 ساعة
العالم

تصفيات كأس العالم.. اليابان تتأهب لملاقاة أستراليا في مباراة حاسمة
  1 ساعة
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف