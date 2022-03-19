أمن

بالفيديو | القوات العراقية تحبط عملية لتهريب المنتجات النفطية في بابل

لم تذكر الوزارة أي تفاصيل أخرى عن المتهمين بثقب الأنبوب الناقل
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قامت العصابة بثقب أنبوب النفط الناقل - صورة: وزارة الداخلية
قامت العصابة بثقب أنبوب النفط الناقل - صورة: وزارة الداخلية
العراق وزارة الداخلية بابل انبوب النفط تهريب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات العراقية اليوم السبت عن إحباط عملية لتهريب النفط الخام ومشتقاته في محافظة بابل جنوب بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن مفارزها الاستخبارية تمكنت "من ضبط خرق على أحد الأنابيب النفطية يستخدم لتهريب النفط الخام" في بابل.

وأضافت أنه تمت معالجة "الخرق" بالتعاون مع شركة خطوط الأنابيب.

ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل أخرى عن المتهمين بثقب الأنبوب الناقل.

وسبق أن أعلن العراق اعتقال العديد من العصابات التي تقوم بثقب الأنابيب الرئيسية للقيام بتهريب النفط في محافظات عديدة ولا سيما المثنى والبصرة وكركوك وغيرها.

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