بنزيمة يغيب عن فريق ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة بسبب إصابة في الساق

أربيل (كوردستان 24)- سيغيب اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني عن مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة التي تنظم مساء الأحد في العاصمة الإسبانية، لعدم تعافيه من إصابة في ربلة ساقه اليسرى.

تدور مساء الأحد في العاصمة الإسبانية وعلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد والغريم التقليدي برشلونة. لكن المهاجم النجم كريم بن زيمة سيغيب عن صفوف ريال مدريد بسبب إصابة لم يتعافى منها وفق ما أعلن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي السبت.

ويشكّل غياب بنزيمة ضربة قوية لريال مدريد لأنه يتألق بشكل لافت هذا الموسم وسجل 22 هدفا في الدوري المحلي يتصدر بها ترتيب الهدافين، كما ساهم بشكل كبير في بلوغ فريقه الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة ضد باريس سان جرمان الفرنسي والتي انتهت بفوزه 3-1 في إياب ثمن النهائي.

وصرح أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية المباراة "كريم و(الظهير الفرنسي فرلان) مندي لا يستطيعان اللعب غدا (الأحد). سيبقيان هنا معنا الأسبوع المقبل".

وكان مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان استدعى بنزيمة لخوض المباراتين الوديتين ضد ساحل العاج وجنوب أفريقيا في 25 آذار/مارس و29 منه في مرسيليا وليل تواليا.

وأصيب بنزيمة في ربلة ساقه اليسرى خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد مايوركا في الدوري المحلي الاثنين الماضي عندما سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة، قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 87.

ويملك أنشيلوتي مروحة خيارات واسعة لاختيار بديل لبنزيمة بينها ماريانو دياس من جمهورية الدومينيكان أو الصربي لوكا يوفيتش وربما حتى منح الفرصة للبلجيكي أدين هازار أو الويلزي غاريث بايل المنسيين على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.