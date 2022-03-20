اللجنة التحقيقية برئاسة الأعرجي تتفقد منزلا تعرض لقصف ايراني في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- تفقدت اللجنة التحقيقية برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، المنزل الذي تعرض للقصف الصاروخي الإيراني على أربيل.

ووصلت اليوم، لجنة تحقيقية رفيعة قادمة من بغداد، برئاسة الأعرجي، وذلك لاستئناف التحقيق في الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل فجر يوم الأحد الماضي، وكان في استقبال اللجنة وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، وعددا من المسؤولين الحكوميين.

وقال المتحدث الرسمي لقيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للصحفيين " نحن هنا من أجل استكمال التحقيقات والاطلاع عن كثب على المناطق التي تعرضت للقصف وجمع الأدلة والوثائق".

وأشار الخفاجي الى انه سيتم الإعلان عن النتائج بعد الإنتهاء من التحقيقات.

وقال قاسم الاعرجي "سنجري لقاءات مع الاخوة في ايران للاطلاع على أسباب القصف".

وقامت اللجنة بزيارة المنزل الذي تعرض للقصف والذي طاله دمار كبير على اثر استهدافه بعدد من الصواريخ.

وأمطر الحرس الثوري الإيراني مدينة أربيل فجر يوم الأحد بـ12 صاروخ بعيد المدى مما أدى إلى تدمير منزل وإلحاق أضرار جسيمة بقناة كوردستان 24، وتبنى الحرس الثوري الايراني، يوم الأحد، رسمياً الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل.

وأدان المسؤولون في إقليم كوردستان والعراق الهجوم على أربيل، و استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير الإيراني لدى بغداد، إيريج مسجدي، وابلغته احتجاجها على خلفية استهداف أربيل عاصمة إقليم كوردستان.