سیاسة

صدور مذكرة توقيف بحق إمام مسجد في إقليم كوردستان بسبب تصريحاته عن نوروز

author_image سوار أحمد
کوردستان نوروز كويسنجق امر وقف

أربيل (كوردستان 24)- أصدر القضاء في إقليم كوردستان مذكرة توقيف بحق إمام ورجل دين مسلم، وصف مؤخرا رأس السنة الكوردية "نوروز" بأنها وليمة "كفار وعبدة النار".

وأدلى رزكار كريم وهاب، وهو داعية إسلامي مقيم في كويسنجق في محافظة أربيل، بعدد من التعليقات حول العيد الكوردي في خطبة الجمعة في 18 مارس اذار.

وفي الخطبة، قال وهاب إن عيد نوروز هو "عيد الكفار وعبدة النار"، وأولئك الذين يحتفلون به هم "مشركون"، وفقا لبيان صادر عن مكتب وقف كويسنجق يوم السبت.

ووفقا للبيان، طلب النائب العام من القضاء في البلدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الداعية الذي صدر بحقه أمر توقيف.

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