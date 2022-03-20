بلاسخارت: قيم نوروز ضرورية وسط تهديد وجودي بتغير المناخ

أربيل (كوردستان 24)- دعت ممثلة الأمم المتحدة في العراق هينيس بلاسخارت اليوم الأحد إلى الاقتداء بالقيم التي يحملها عيد نوروز بالنسبة للشعوب والمناخ.

وقالت بلاسخارت في بيان "هذا الاحتفال العريق بتجدد الحياة في أول أيام الربيع، له دور مهم في تقوية الروابط بين الشعوب، فهو يؤذن بتجديد الحياة والوئام، وإعلاء قيم السلام والتضامن والتسامح والمصالحة".

وأضافت أن "هذه القيم ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى. إذ نواجه التهديد الوجود المتمثل في تغير المناخ، والذي يؤثر سلباً في حياتنا وفي كوكبنا".

وتابعت المبعوثة الأممية بالقول "ولا ننسى جائحة كوفيد-19 التي ما تزال تتسبب في خسائر بشرية. كذلك فإن الصراعات القريبة والبعيدة والنزاعات السياسية في الداخل، تلحق الضرر برفاهنا الجسدي والنفسي".

وجاء في تهنئة المبعوثة الأممية "وفي مواجهة هذه التحديات المتفاقمة، فإن التفاؤل أمر أسياسي. فلنفكر كيف يمكننا أن نكون جزءاً من ولادة جديدة".

وأعربت عن أملها بأن "تحل الخلافات في العراق بسرعة من أجل أن يمضي البلد قدماً على الطريق نحو التنمية المستدامة والازدهار".