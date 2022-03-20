سیاسة

بلاسخارت: قيم نوروز ضرورية وسط تهديد وجودي بتغير المناخ

"التفاؤل أمر أسياسي. فلنفكر كيف يمكننا أن نكون جزءاً من ولادة جديدة"
author_image Kurdistan24 اربیل
ممثلة الأمم المتحدة في العراق هينيس بلاسخارت
ممثلة الأمم المتحدة في العراق هينيس بلاسخارت
کوردستان نوروز هينيس بلاسخارت

أربيل (كوردستان 24)- دعت ممثلة الأمم المتحدة في العراق هينيس بلاسخارت اليوم الأحد إلى الاقتداء بالقيم التي يحملها عيد نوروز بالنسبة للشعوب والمناخ.

وقالت بلاسخارت في بيان "هذا الاحتفال العريق بتجدد الحياة في أول أيام الربيع، له دور مهم في تقوية الروابط بين الشعوب، فهو يؤذن بتجديد الحياة والوئام، وإعلاء قيم السلام والتضامن والتسامح والمصالحة".

وأضافت أن "هذه القيم ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى. إذ نواجه التهديد الوجود المتمثل في تغير المناخ، والذي يؤثر سلباً في حياتنا وفي كوكبنا".

وتابعت المبعوثة الأممية بالقول "ولا ننسى جائحة كوفيد-19 التي ما تزال تتسبب في خسائر بشرية. كذلك فإن الصراعات القريبة والبعيدة والنزاعات السياسية في الداخل، تلحق الضرر برفاهنا الجسدي والنفسي".

وجاء في تهنئة المبعوثة الأممية "وفي مواجهة هذه التحديات المتفاقمة، فإن التفاؤل أمر أسياسي. فلنفكر كيف يمكننا أن نكون جزءاً من ولادة جديدة".

وأعربت عن أملها بأن "تحل الخلافات في العراق بسرعة من أجل أن يمضي البلد قدماً على الطريق نحو التنمية المستدامة والازدهار".

 

موضوعات ذات صلة
العراق

الكاظمي يهنئ الكورد بعيد نوروز: لنجعله فرصة لإعلاء قيم المحبة والتآلف
  16 دقائق
العالم

أوكرانيا تعلن مقتل قائد كبير بالبحرية الروسية في معارك ماريوبول
  46 دقائق
الشرق الاوسط

الجزائر.. "الصالون الدولي" يستقطب 1250 دار نشر وإيطاليا ضيف الشرف
  51 دقائق
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف