سیاسة

العراق يدين الهجوم على "المنشآت الحيوية" في السعودية

من شأن الحوار أن يجنب "جميع الأطراف المزيد من الخسائر".
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لم تسفر الهجمات عن وقوع ضحايا - صورة: فرانس برس
لم تسفر الهجمات عن وقوع ضحايا - صورة: فرانس برس
العراق السعودية الحوثيون

أربيل (كوردستان 24)- أدانت الخارجية العراقية اليوم الأحد الهجمات التي شنها الحوثيون على "منشآت الطاقة الحيوية في المملكة العربية السعودية.

وشنت جماعة الحوثي هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على مرافق للطاقة وتحلية المياه في السعودية مما أسفر عن تراجع مؤقت في إنتاج مصفاة لكن دون سقوط ضحايا.

وقالت الخارجية العراقية في بيان إنها تدين "ما تعرضت له المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية وما سببه من أضرار".

وأضافت أنها تجدد موقفها الداعي إلى "تبني الحوار والإرتكان إلى المبادرات المفضية لإنهاء هذه الأعمال بين أطراف النزاع".

وأشارت إلى أن من شأن الحوار أن يجنب "جميع الأطراف المزيد من الخسائر".

وكانت السعودية قد أشارت في وقت سابق من اليوم إلى أن ضربات بطائرات مسيرة أصابت محطة لتوزيع المنتجات البترولية في منطقة جازان بجنوب المملكة ومعملا للغاز الطبيعي ومصفاة (ياسرف) في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر.

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