مسرور بارزاني: الهجمات على السعودية تهدف لزعزعة استقرار المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأحد، الهجمات التي تم شنها على السعودية.

ونشر مسرور بارزاني على حسابه في موقع تويتر "أدين هجمات اليوم على المملكة العربية السعودية. هذه الهجمات المتكررة على البنية التحتية المدنية الحيوية تهدف لزعزعة استقرار المنطقة."

وأضاف " نعبر عن تضامننا الكامل مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية".

وكان الحوثيون أطلقوا العنان لوابل من أقوى الضربات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على منشآت الطاقة الحيوية في السعودية، الأحد، مما أدى إلى اندلاع حريق في أحد المواقع ووقف إنتاج النفط مؤقتا في موقع آخر.