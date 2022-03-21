أمن

إريكسون تفتح تحقيقاً شاملاً بشأن "فضيحة الدفع لداعش" في العراق

وُصمت إريكسون في فضيحة خلال الأسابيع الماضية بشأن مبالغ يحتمل أن تكون دفعتها لتنظيم داعش
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مبنى شركة إريكسون
مبنى شركة إريكسون
العراق العراق داعش إريكسون

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة إريكسون السويدية، فتح مراجعة شاملة لتعاملات الشركة في العراق وكيفية معالجتها، حسبما قاله رئيس الشركة روني ليتن.

وبحسب وكالة رويترز فقد وُصمت إريكسون في فضيحة خلال الأسابيع الماضية بشأن مبالغ يحتمل أن تكون دفعتها لتنظيم داعش في العراق وعدم كشفها عن التفاصيل الكاملة لعملياتها في العراق لوزارة العدل الأمريكية في انتهاك لاتفاقية مبرمة عام 2019 تسمى اتفاقية تأجيل المقاضاة.

وفي الأسبوع الماضي، أعفت إريكسون مسؤولها القانوني إغزافييه ديدلان من منصبه الذي يشغله منذ 2018 وعينت بدلاً منه سكوت دريسر الذي كان المستشار القانوني لشركة فيون على مدار السنوات الثماني الماضية.

وقال ليتن "تواصل الشركة التنسيق مع وزارة العدل الأمريكية والسلطات المعنية الأخرى"، مضيفاً أن الرئيس التنفيذي بورجي إيكولم يحظى بالثقة الكاملة لمجلس الإدارة.

وتعرض إيكولم لانتقادات شديدة بسبب عدم كشفه عن تحقيق بشأن فساد في العراق وأوصت شركة غلاس لويس التي تعمل بالوكالة بأن يصوت المساهمون على عزله من مجلس الإدارة قبيل اجتماع الجمعية العامة للشركة في 29 آذار مارس الجاري.

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