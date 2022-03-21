مجتمع

نوروز ينعش السياحة مع تدفق الآلاف من باقي مدن العراق إلى كوردستان

أكثر من 52 ألف سائح قصدوا المرافق السياحية في أربيل
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المحتفلون توجهوا إلى ربوع الطبيعة - صورة: كوردستان 24
المحتفلون توجهوا إلى ربوع الطبيعة - صورة: كوردستان 24
کوردستان إقليم كوردستان السياحة أربيل نوروز

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان اليوم الاثنين عن تدفق آلاف السائحين من وسط العراق وجنوبه إلى مدن الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان إن أكثر من 100 ألف قصدوا الوجهات السياحية في أربيل والسليمانية منذ منتصف الشهر الجاري ولغاية الآن.

وأضافت أن أكثر من 52 ألف سائح قصدوا المرافق السياحية في أربيل، فيما زار أكثر من 50 ألفاً مناطق الجذب السياحي في السليمانية.

وأشارت إلى أنها أطلقت مؤخراً حملة واسعة في عموم كوردستان لتهيئة المناطق السياحية استعداداً لاستقبال المحتفلين بأعياد نوروز في ربوع الطبيعة.

وأوضحت الوزارة أن الحملة ستتواصل لحين انتهاء الاحتفالات، وأعربت عن أملها بأن يسهم السائحون في الحفاظ على البيئة والطبيعة الخلابة لكوردستان.

وقال مدير عام السياحة في أربيل إسماعيل مينخان لكوردستان 24، إن 11 ألفاً و164 سائحاً قصدوا عاصمة الإقليم من دول مختلفة.

وانتعش القطاع السياحي في إقليم كوردستان بشكل عام بعدما تراجع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حسبما أفادت السلطات.

وتضرر قطاع السياحة بشكل كبير طيلة العامين الماضيين بسبب تفشي كورونا والإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات. وتم رفع جميع القيود هذا العام.

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