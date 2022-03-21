سیاسة

في "آخر فرصة".. الصدر يستنجد بالنواب المستقلين لحضور جلسة السبت

يتوقع محللون أن يخفق البرلمان في عقد جلسة يوم السبت
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مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
العراق البرلمان العراقي مقتدى الصدر جلسة يوم السبت رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاثنين النواب المستقلين إلى المشاركة في جلسة البرلمان المقررة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم السبت المقبل.

يأتي هذا في وقت يتوقع محللون أن يخفق البرلمان في عقد جلسة يوم السبت، ولا سيما في ظل الخلافات الدائرة على مرشحي منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء.

وقال الصدر في بيان "أهيب بالنواب المستقلين المحترمين والوطنيين أن يقفوا وقفة عز وشرف وكرامة من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية وعدم تعطيله بالثلث المعطل".

وتابع "لذلك نحن بحاجة الى وقفة شجاعة منكم وإن كنتم لا تثقون بي أو (بالكتلة الصدرية) فإننا سنعطي لكم مساحة لإدارة البلد إن وحدتم صفوفكم وابتعدتم عن المغريات والتهديدات".

وأضاف مخاطباً النواب المستقلين "يجب أن تعلموا أنني حينما أطالب بحكومة أغلبية وطنية فإني لا أريد بها ضرب الخصوم... بل جل ما أريده نفع الوطن والشعب وهداية كل مسيء وما معاقبتهم إلا لصالحهم والصالح العام".

واستنجد الصدر بالنواب المستقلين قائلاً "إخوتي في البرلمان العراقي من كتل مستقلة أو نواب مستقلين هلموا الى آخر فرصة لنا ولكم، فإن وفقنا انتفع الوطن والشعب، وإن فشلنا فإنني كما قلت سوف أعلن ذلك وبملء الفم وبرحابة صدر ومن دون أي تردد".

وأعلن البرلمان العراقي في الآونة الأخيرة قبول 40 مرشحاً لمنصب الرئاسة أبرزهم مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني ريبر أحمد.

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