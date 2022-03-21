سیاسة

وفد من البيشمركة يصل بغداد ويوقع مع السفارة الأمريكية اتفاقاً مشتركاً

وقع الجانبان مذكرة للتفاهم المشترك بشأن الاحتياجات الخاصة بالقوات الكوردية.
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وفد وزارة البيشمركة يصل إلى بغداد - صورة: وزارة البيشمركة
وفد وزارة البيشمركة يصل إلى بغداد - صورة: وزارة البيشمركة
کوردستان وزارة البيشمركة بغداد السفارة الأمريكية نوروز

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفد من وزارة البيشمركة إلى العاصمة العراقية اليوم الاثنين بناء على دعوة من السفارة الأمريكية لدى بغداد.

وضم الوفد كلاً من نائب رئيس الأركان للإدارة والميرة اللواء الركن هوشمند حيدر، ومستشار الوزارة بختيار محمد، ومدير العلاقات والتنسيق في الوزارة العميد الركن محمد سعيد.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان إن الوفد سيشارك في لقاء خاص بشأن تلبية متطلبات قوات البيشمركة، مشيرة إلى أن الوفد قدم للسفارة الأمريكية احتياجاته.

وجاء في البيان "وقد وقع الجانبان مذكرة للتفاهم المشترك بشأن الاحتياجات" الخاصة بالقوات الكوردية.

وأقامت السفارة الأمريكية في بغداد حفل لتهنئة وزارة البيشمركة بحلول عيد نوروز وذلك بحضور وزير الدفاع العراقي جمعة عناد وكبير مستشار التحالف الدولي في العراق الجنرال كيث فيليبس.

 

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