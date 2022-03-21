الخام يرتفع مجدداً في ظل تحرك أوروبي لحظر النفط الروسي

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار النفط قفزة بأكثر من ستة دولارات أثناء تعاملات اليوم دافعة خام برنت لتجاوز مستوى 114 دولاراً للبرميل.

يأتي هذا في وقت تدرس دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي وبعد هجوم في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية سعودية.

وذكرت تقارير اقتصادية أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي صعدت 6.52 دولار، أو 6%، إلى 114.69 دولار للبرميل بعد أن سجلت زيادة بلغت 1.2 في المئة يوم الجمعة.

كذلك ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.80 دولار، أو 5.7 بالمئة، إلى 110.77 دولار للبرميل.