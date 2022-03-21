اقتصاد

الخام يرتفع مجدداً في ظل تحرك أوروبي لحظر النفط الروسي

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العالم أوروبا نفط روسي خام برنت

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار النفط قفزة بأكثر من ستة دولارات أثناء تعاملات اليوم دافعة خام برنت لتجاوز مستوى 114 دولاراً للبرميل.

يأتي هذا في وقت تدرس دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي وبعد هجوم في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية سعودية.

وذكرت تقارير اقتصادية أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي صعدت 6.52 دولار، أو 6%، إلى 114.69 دولار للبرميل بعد أن سجلت زيادة بلغت 1.2 في المئة يوم الجمعة.

كذلك ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.80 دولار، أو 5.7 بالمئة، إلى 110.77 دولار للبرميل.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

وفد من البيشمركة يصل بغداد ويوقع مع السفارة الأمريكية اتفاقاً مشتركاً
  2 ساعات
العراق

في "آخر فرصة".. الصدر يستنجد بالنواب المستقلين لحضور جلسة السبت
  4 ساعات
کوردستان

نوروز ينعش السياحة مع تدفق الآلاف من باقي مدن العراق إلى كوردستان
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف