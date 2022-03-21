إقليم كوردستان.. دبلوماسيون عرب وأجانب يشاركون الكورد أعياد نوروز

أربيل (كوردستان 24)- هنأ ممثلو البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في أربيل شعب كوردستان بأعياد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة.

ووجّه القنصل العام البريطاني لدى أربيل ديفيد هانت تهنئته إلى شعب إقليم كوردستان بالمناسبة، وقال مخاطباً الكوردستانيين "عيد نوروز سعيد".

وأعرب الدبلوماسي البريطاني عن أمله بأن يقضي أهالي كوردستان أوقاتاً ممتعة مع أسرهم بين ربوع الطبيعة للاحتفال بالمناسبة البهيجة.

إلى ذلك، هنأ القنصل العام الإماراتي لدى أربيل أحمد الظاهري شعب إقليم كوردستان والرئيس مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وأضاف الظاهري في حديث لكوردستان 24، أن نوروز يمثل عيداً عظيماً يحتفل به كورد العراق وسائر الكورد على مستوى العالم".

وتابع قائلاً "نتمنى للمحتفلين أعياداً سعيدة".

وأشار الدبلوماسي الإماراتي إلى أنه يحتفل دائماً بعيد نوروز، لافتاً إلى أنه سيقضي عطلة العيد بين الطبيعة الخلابة لإقليم كوردستان ولا سيما المناطق الجبلية.

ومضى يقول "منذ أن وصلت إلى كوردستان، أشعر بأنني في بيتي وبين عائلتي وأصدقائي، ولم أشعر بأنني غريب في كوردستان على الإطلاق".

إلى ذلك، قال القنصل العام الأمريكي في أربيل روبرت بالادينو "بمناسبة عيد نوروز ورأس السنة الكوردية، أتمنى لشعب إقليم كوردستان نوروزاً سعيداً".

وتابع مخاطباً شعب كوردستان "آمل لكم أوقاتاً ممتعة مع أسركم وأصدقائكم وأحبائكم.. وأتمنى لجميع الأصدقاء الكورد مستقبلاً مشرقاً وزاهراً".

وأشار إلى أن ثمة "علاقة خاصة" تربط الولايات المتحدة بإقليم كوردستان، لافتاً إلى أن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات مع الإقليم "إلى الأبد".

من جانبه، قال رئيس مكتب السفارة الكندية لدى العراق في أربيل إيف دوفال لكوردستان 24، إنه سيرتدي الزي الكوردي في نوروز للاحتفال مع أصدقائه الكورد والتمتع بالطعام الكوردي والموسيقى والدبكات.

وأضاف أنه يشكر شعب إقليم كوردستان على "كرم الضيافة والصداقة التي لقيتها منذ وصولي في أيلول (سبتمبر) الماضي 2021".

وأعرب عن أمله أن يسود السلام والازدهار للجميع في العام الجديد، وأن يحمل معه المزيد من الأمن والمساواة لجميع النساء... نوروزكم مبارك".

وأوضح أن الكورد يتمتعون بكرم الضيافة ومتشوقون للتعامل مع الأجانب، والشعب الكوردي ذكي وودود ويكن الحب لكندا وشعبها".

وقال دوفال إنه يشعر بأنه محظوظ لوجوده في إقليم كوردستان، حيث يعج بالكثير من المواقع التاريخية والجبال الشامخة والبحيرات الجميلة.

وتابع "أشجع جميع المواطنين والسياح على التمتع الكامل بجمال هذه المنطقة وبذل كل جهد ممكن للحفاظ عليها والحفاظ على نظافتها وبيئتها".

بدوره، قال القنصل العام التشيكي لدى أربيل كاريل كورتانيك "لمن دواعي سروري التحدث إلى شعب كوردستان في هذه المناسبة الخاصة".

وتابع "أتمنى لكم عيد نوروز سعيداً وأن تقضوا عطلة رائعة مع أصدقائكم وعائلتكم"، مبيناً أن بلاده ملتزمة بإقامة "علاقة قوية" مع إقليم كوردستان.

وفي المناسبة ذاتها، قال القنصل العام الأرميني في أربيل أرشك مانوكيان إنه يبعث تهانيه القلبية إلى "الكورد في كردستان العراق بهذه المناسبة السعيدة".

وتابع قائلاً "بما أن نوروز يرمز إلى ولادة الربيع والعام الجديد، أتمنى السلام والأمن والازدهار لجميع الشعب في كوردستان العراق".

إلى ذلك، دعت ممثلة الأمم المتحدة في العراق هينيس بلاسخارت إلى الاقتداء بالقيم التي يحملها عيد نوروز بالنسبة للشعوب والمناخ.

وقالت بلاسخارت في بيان "هذا الاحتفال العريق بتجدد الحياة في أول أيام الربيع، له دور مهم في تقوية الروابط بين الشعوب، فهو يؤذن بتجديد الحياة والوئام، وإعلاء قيم السلام والتضامن والتسامح والمصالحة".

وأضافت أن "هذه القيم ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى. إذ نواجه التهديد الوجود المتمثل في تغير المناخ، والذي يؤثر سلباً في حياتنا وفي كوكبنا".

وتابعت المبعوثة الأممية بالقول "ولا ننسى جائحة كوفيد-19 التي ما تزال تتسبب في خسائر بشرية. كذلك فإن الصراعات القريبة والبعيدة والنزاعات السياسية في الداخل، تلحق الضرر برفاهنا الجسدي والنفسي".

وجاء في تهنئة المبعوثة الأممية "وفي مواجهة هذه التحديات المتفاقمة، فإن التفاؤل أمر أسياسي. فلنفكر كيف يمكننا أن نكون جزءاً من ولادة جديدة".

وأعربت عن أملها بأن "تحل الخلافات في العراق بسرعة من أجل أن يمضي البلد قدماً على الطريق نحو التنمية المستدامة والازدهار".

وهنأ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الشعوب التي تحتفل بعيد نوروز، وقال "أتمنى أن يكون مناسبة خير وسلام وازدهار عليها وعلى شعوب العالم أجمع".

كذلك استقبل الكورد والأمم المحتفلة بنوروز تهاني أخرى من الرئيس الأمريكي ورئيسي الوزراء البريطاني والكندي وغيرهم من المسؤولين العالمين.

الرئيس الأمريكي جو بايدن يهنئ بعيد #نوروز — Kurdistan24 عربية (@arabick24) March 20, 2022

وزير الخارجية السويدي بحلول #نوروز — Kurdistan24 عربية (@arabick24) March 20, 2022