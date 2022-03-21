فؤاد حسين يصل إسلام آباد للمشاركة في اجتماع "التعاون الإسلامي"

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء اليوم الاثنين للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن حسين سيشارك في الدورة العادية الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، التي تستضيفها باكستان للفترة من 22-2022/3/23.

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الباكستانيين وكذلك مع العديد من المشاركين في الاجتماع.

وذكرت الوزارة أن اللقاءات تأتي "في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وإسلام آباد".