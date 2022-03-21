سیاسة

فؤاد حسين يصل إسلام آباد للمشاركة في اجتماع "التعاون الإسلامي"

من المقرر أن يجري وزير الخارجية عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الباكستانيين
author_image Kurdistan24 اربیل
العراق العراق باكستان إسلام آباد

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء اليوم الاثنين للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن حسين سيشارك في الدورة العادية الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، التي تستضيفها باكستان للفترة من 22-2022/3/23.

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الباكستانيين وكذلك مع العديد من المشاركين في الاجتماع.

وذكرت الوزارة أن اللقاءات تأتي "في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وإسلام آباد".

موضوعات ذات صلة
کوردستان

إقليم كوردستان.. دبلوماسيون عرب وأجانب يشاركون الكورد أعياد نوروز
  3 ساعات
العالم

الخام يرتفع مجدداً في ظل تحرك أوروبي لحظر النفط الروسي
  5 ساعات
کوردستان

وفد من البيشمركة يصل بغداد ويوقع مع السفارة الأمريكية اتفاقاً مشتركاً
  6 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف