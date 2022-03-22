زيلينسكي: أي "تسوية" مع موسكو ستُعرض على استفتاء شعبي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أي "تسوية" في إطار المفاوضات مع روسيا لوضع حد للنزاع ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي خلال مقابلة لموقع "سوسبيلنه" الإلكتروني الإخباري يوم الاثنينن "فسرت لكل المجموعات التفاوضية: عندما تتحدثون عن كل هذه التغييرات (التي ستدرج في اتفاق محتمل) وقد تكون تاريخية (..) سنعرضها على استفتاء".

وقال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، إن المفاوضات مع الروس معقدة، مضيفا ان "مواقف الطرفين مختلفة. بالنسبة لنا القضايا المحورية لا يمكن المساس بها".

وقال الرئيس الأوكراني في وقت سابق أن القدس يمكن أن تشكل "المكان المناسب لإيجاد السلام"، في إشارة إلى المفاوضات التي كان دعا إلى إجرائها مع روسيا.