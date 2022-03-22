سیاسة

بالفيديو | "المواطن هو المحور".. هكذا شخّص ريبر أحمد في بغداد أزمات العراق عام 2007

ذلك لن يتحقق ما لم يتم تجاوزت تلك الأزمات الست
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ريبر أحمد يلقي كلمة نيابة عن زملائه في كلية الدفاع الوطني ببغداد عام 2007
ريبر أحمد يلقي كلمة نيابة عن زملائه في كلية الدفاع الوطني ببغداد عام 2007
کوردستان ريبر أحمد مرشح رئاسة الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- في كلمة له ألقاها نيابة عن زملائه الخريجين حينما كان يكمل دراسة الماجستير في كلية الدفاع الوطني ببغداد عام 2007، شخّص ريبر أحمد الأزمات التي تعصف في العراق.

وريبر أحمد هو المرشح الأبرز لتولي منصب رئيس الجمهورية وقد وصل إلى بغداد في وقت سابق من اليوم استعداداً لجلسة يوم السبت المقبل.

وفي كلمته التي ألقاها عام 2007 إن مشاكل العراق يمكن حلها بواسطة "حكومة رشيدة متحدية الصعاب يكون فيها هو محور العمل".

وقال حينها "لقد تعلمنا بأن مواطن الخلل وبؤر الأزمات تكمن أزمة الهوية وأزمة الاندماج وأزمة توزيع السلطة والخدمات والثروة وأزمة الاستقرار وأزمة الشرعية وأخيراً أزمة المشاركة السياسية".

وأضاف أن حل تلك الأزمات سيكون البداية الصحيحة لإعداد القادة الذين يتحملون مسؤولية وضع الحلول الناجحة لأجل بناء عراق مزدهر يساهم في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشار أيضاً إلى أن ذلك لن يتحقق ما لم يتم تجاوز تلك الأزمات الست "من خلال سياسة الانطلاق من الداخل إلى الخارج وجعل الإنسان العراقي المحور الرئيسي".

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