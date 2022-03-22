سیاسة

وفد من الحزب الديمقراطي برئاسة فاضل ميراني يزور بغداد غداً

وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيجري سلسلة لقاءات مع القوى العراقية لبحث المرحلة المقبلة
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان العراق الحزب الديمقراطي الكوردستاني انتخاب الرئيس

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر سياسي مطلع اليوم الثلاثاء إن وفداً من الحزب الديمقراطي برئاسة سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني سيبدأ زيارة إلى بغداد يوم غد الأربعاء للتباحث بشأن ملف انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المصدر لكوردستان 24، إن وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيجري سلسلة لقاءات مع القوى العراقية لبحث المرحلة المقبلة.

ووصل مرشح الحزب الديمقراطي ريبر أحمد إلى بغداد في وقت سابق من اليوم وذلك مع بدء العد العكسي لعقد الجلسة البرلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأضاف المصدر ريبر أحمد سيعقد اجتماعاً مع عدد من القوى العراقية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسته لانتخاب رئيس للبلاد في 26 من الشهر الجاري وسط معارضة قوى الإطار التنسيقي الشيعي.

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