كسر في الأضلاع يبعد نادال عن الملاعب عدة أسابيع

أربيل (كوردستان 24)- يغيب الإسباني رافايل نادال، المصنف ثالثاً عالمياً، بين أربعة وستة أسابيع عن ملاعب كرة المضرب لإصابته بكسر في أحد أضلاعه خلال مشاركته الأخيرة في دورة إنديان ويلز للماسترز، بحسب ما أعلن حامل لقب 21 بطولة كبرى الثلاثاء.

وغرّد نادال البالغ 35 عاماً في موقع تويتر بعد فحوص طبية أجراها في إسبانيا إثر عودته من الولايات المتحدة "سأغيب بين أربعة وستة أسابيع عن الملاعب.. ليست أخباراً طيبة، ولم أتوقع ذلك".

وسيغيب الماتادور عن بداية موسم الدورات الترابية حيث يتألق بشكل رهيب، وذلك بعد بداية نارية حقق فيها 20 فوزاً هذا الموسم وثلاثة ألقاب.

وستفتقده دورتا مونتي كارلو وبرشلونة، وتحوم شكوك حول عودته إلى دورة مدريد للماسترز بين 1 و8 أيار/مايو المقبل.

وخسر نادال، بطل أستراليا هذا الموسم، أمام الأميركي تايلور فريتز الأحد الماضي في نهائي إنديان ويلز للماسترز، لتتوقف سلسلته الرائعة عند 20 فوزاً متتالياً هذا الموسم.

قال المصنف الأول عالمياً سابقاً انه خاض إنديان ويلز "منزعجاً"، لذا خضع لفحوصات طبية بعد عودته إلى إسبانيا.

أضاف في هذا الصدد "لا أعلم ما إذا كان شيئًا متعلقًا بالضلع، لا أعرف بعد. إنه ألم حدّ من إمكاناتي كثيرًا".

وكان نادال توج هذا العام بدورات ملبورن، وأستراليا المفتوحة حيث انفرد بالرقم القياسي لعدد الالقاب الكبرى في التاريخ (21) وأكابولكو المكسيكية، محققًا 20 انتصارًا تواليًا في طريقه الى النهائي في كاليفورنيا.