بالفيديو | ضبط من 2,5 مليون حبة كبتاغون في القامشلي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات الأمن الكوردية (الأسايش) اليوم الثلاثاء عن ضبط أكثر من 2,5 مليون حبة كبتاغون مخبأة داخل مواد بناء في القامشلي.

وبحسب وسائل إعلام تابعة لقوات سوريا الديمقراطية فإن كمية الحبوب المخدرة بلغت 438 كيلوغراماً وقُدِّر عددها بـ2,570,580 حبة.

وأضافت أن هذه الكمية أدخلت من مناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة في شمال البلاد بعد "تخبئتها ضمن قطع البناء كحجر الغرانيت والبازلت والسيراميك بطرق احترافية".

وصادرت قوى الأمن الكوردية مراراً كميات محدودة من حبوب الكبتاغون، غالباً ما تكون آتية من مناطق سيطرة القوات الحكومية أو الفصائل المعارضة.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات السورية مصادرة شحنات عدة من حبوب الكبتاغون.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً. كما تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان المجاور.