سیاسة

مستشارة تجارية أمريكية تهنئ الكورد بعيد نوروز

الكورد يبحثون عن الحقائق عبر صحافة مهنية وحقيقية
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المستشارة التجارية الأمريكية ياسمين أمين زكي
المستشارة التجارية الأمريكية ياسمين أمين زكي
کوردستان نوروز كورد ياسمين أمين زكي

أربيل (كوردستان 24)- هنأت المستشارة التجارية الأمريكية ياسمين أمين زكي اليوم الثلاثاء الشعب الكوردي بمناسبة حلول عيد نوروز.

وقالت أمين في حديث لكوردستان 24، الكورد يتمتعون بثقافة مختلفة عن دول الجوار وذلك من حيث الثقافة والطعام والموسيقى والرقص.

وأضافت زكي أن الكورد يبحثون عن الحقائق عبر صحافة مهنية وحقيقية، ويريدون من خلالها إظهار ثقافاتهم وهويتهم إلى محيطهم.

وتابعت "لهذا السبب أهنئهم مرة أخرى بحلول نوروز".

وأشار زكي، التي تعمل في شركة أمريكية بإقليم كوردستان، إلى أن للديمقراطية قيمة عظيمة ومقدسة، وكوردستان24 تلعب دوراً كبيراً بهذا الصدد بواسطة تغطياتها المهنية ومن خلال صحفييها الذين يبحثون عن الحقيقة، وتابعت "أتمنى لكم التوفيق والنجاح".

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