الرئيس بارزاني: رحيل مادلين أولبرايت خسارة كبيرة بالنسبة لي

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر الرئيس مسعود بارزاني رحيل وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت، خسارة شخصية بالنسبة له، واصفا إياها بالصديقة.

وتوفيت مادلين أولبرايت، أول امرأة تولّت وزارة الخارجية الأميركية وإحدى أكثر الشخصيات السياسية نفوذاً في جيلها، عن 84 عاماً بعد معاناتها من السرطان، على ما أعلنت عائلتها الأربعاء.

ونشر الرئيس بارزاني على تويتر "رحيل مادلين اولبرايت خسارة كبيرة بالنسبة لي شخصيا، فقد كنا أصدقاء منذ عقود، أتقدم بأحر التعازي إلى حكومة الولايات المتحدة وعائلتها ، أتمنى أن ترقد بسلام أبدي".

وقالت عائلة اولبرايت في بيان إنّ أولبرايت توفيت "محاطة بأفراد من العائلة وأصدقاء".

ونعت العائلة "والدة وجدة وأخت وصديقة محبّة" و"مدافعة بلا كلل عن الديموقراطية وحقوق الإنسان".

والأربعاء قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنّ أولبرايت "غيّرت مجرى التاريخ".

وتولّت أولبرايت حقيبة الخارجية خلال عهد الرئيس بيل كلينتون بين 1997 و2001، وكانت أيضا سفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة.

وقورن نفوذها على المستوى الدولي بدور مارغريت تاتشر في بريطانيا في ثمانينيات القرن الفائت.