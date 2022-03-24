سیاسة

بوتين يشترط على الدول "غير الصديقة" دفع ثمن الغاز بالروبل

author_image سوار أحمد
العالم بوتين الروبل الغاز روسيا

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تقبل إلا الدفعات بالروبل ثمنا لضخّ الغاز للدول التي وصفها بـ "الدول غير الصديقة".

وتشمل هذه الدول جميع الأعضاء الاتحاد الأوروبي حيث يأتي هذا بعد تعرض موسكو لعقوبات غير مسبوقة إثر غزوها لأوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع للحكومة بثه التلفزيون الروسي: "قررت تطبيق سلسلة من الإجراءات لتحويل الدفعات مقابل إمداداتنا من الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل الروسي".

وقد منح بوتين المصرف المركزي الروسي مهلة أسبوع لتطبيق تلك التغييرات وإيجاد طريقة لتحويل تلك الدفعات بعيدا عن العملات الأخرى.

واكد بوتين ان روسيا ستتوقف عن تلقي الدفعات بالعملات التي وصفها بـ"المخترقة". وأضاف بأن "روسيا ستواصل تزويد الغاز بالكميات المثبتة في العقود السابقة".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف