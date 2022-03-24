بوتين يشترط على الدول "غير الصديقة" دفع ثمن الغاز بالروبل

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تقبل إلا الدفعات بالروبل ثمنا لضخّ الغاز للدول التي وصفها بـ "الدول غير الصديقة".

وتشمل هذه الدول جميع الأعضاء الاتحاد الأوروبي حيث يأتي هذا بعد تعرض موسكو لعقوبات غير مسبوقة إثر غزوها لأوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع للحكومة بثه التلفزيون الروسي: "قررت تطبيق سلسلة من الإجراءات لتحويل الدفعات مقابل إمداداتنا من الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل الروسي".

وقد منح بوتين المصرف المركزي الروسي مهلة أسبوع لتطبيق تلك التغييرات وإيجاد طريقة لتحويل تلك الدفعات بعيدا عن العملات الأخرى.

واكد بوتين ان روسيا ستتوقف عن تلقي الدفعات بالعملات التي وصفها بـ"المخترقة". وأضاف بأن "روسيا ستواصل تزويد الغاز بالكميات المثبتة في العقود السابقة".