قبيل شهر رمضان.. 12 الف شخص لتعقيم المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة الانباء السعودية "واس"، انه تم توفير قرابة 12 ألف شخص من الكوادر البشرية، للعمل على عمليات التعقيم وذلك قبيل حلول شهر رمضان.

وقالت الوكالة يوم الأربعاء، ان الكوادر مقسمة على أربع ورديات من رجال ونساء يعملون على توفير الخدمات لقاصدي المسجد، حيث ستتخذ السلطات العديد من الإجراءات الصحية والوقائية، كتوزيع 1100 معقم، وتعقيم دورات المياه عشر مرات يوميًا، واستخدام 80 ألفًا من مواد التطهير، وغسل وتعقيم المسجد الحرام عشر مرات يوميا، بالإضافة إلى استخدام 130 ألف ليتر من المياه للغسيل يوميًا، وتثبيت 500 أداة تعقيم، واستخدام 20 جهازًا للتعقيم بنشر الرذاذ، و600 مضخة تعقيم، و500 آلة للغسيل.

وتأتي هذه الإجراءات قبيل قدوم شهر رمضان، وكانت السلطات السعودية قررت منذ بداية آذار الحالي، رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس، وعملت على إزالة ملصقات التباعد بين المصلين في المسجد الحرام.