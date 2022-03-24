المحكمة الاتحادية ترد دعوى ضد ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- ردت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الخميس، دعوى مقدمة من النائب عن الاطار التنسيقي عالية نصيف ضد ترشيح ريبر أحمد لاستلام منصب رئيس الجمهورية العراقية.

وفي وقت سابق رفعت نصيف دعوى ترفض فيه ترشيح ريبر احمد لاستلام منصب رئاسة العراق.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وائتلاف السيادة يوم أمس الأربعاء، ، تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن النيابي"، فيما قدموا "ريبر احمد" مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية و"جعفر الصدر" لرئاسة الوزراء.