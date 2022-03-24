سیاسة

إصابة 15 شخصا في انفجار في مدينة ديار بكر الكوردية

author_image سوار أحمد
ترکیا ديار بكر انفجار المنطقة الصناعية

أربيل (كوردستان 24)- أُصيب 15 شخصا بجروح في انفجار وقع اليوم الخميس، في المنطقة الصناعية في مدينة دياربكر (آمد) ذات الأغلبية الكوردية.

ووفقا للتقارير الأولية، فقد انفجرت أسطوانة غاز في أحد المحلات الصناعية، واسفر الانفجار عن إصابة 15 شخصا.

وهرع رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار، وسرعان ما تم نقل المدنيين المصابين إلى المستشفى.

وأفاد شهود عيان بأن بعض الإصابات كانت خطيرة.

وحتى الآن لم ترد أي معلومات رسمية من السلطات المحلية عن سبب الانفجار.

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