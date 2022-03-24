السعودية تبلغ النهائيات للمرة السادسة رفقة اليابان الفائزة على أستراليا

أربيل (كوردستان 24)- تأهل منتخب السعودية إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن أزاح منتخب اليابان مضيفته أستراليا 2-صفر الخميس في سيدني، لحساب الجولة التاسعة قبل الأخيرة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لقطر 2022.

ورفع "الساموراي الأزرق" رصيده إلى 21 نقطة من 9 مباريات مقابل 19 للأخضر السعودي الذي سيواجه لاحقا الصين في الشارقة، فيما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة من 9 مباريات.

ورفعت اليابان رصيدها إلى 21 نقطة من 9 مباريات مقابل 19 للسعودية التي تلعب لاحقا مع الصين في الشارقة، فيما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة من 9 مباريات. وسجل هدفي اليابان البديل كاورو ميتوما (89 و 90+4) بعد دخوله في الدقيقة 84.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين إلى قطر 2022، فيما يتواجه ثالثا المجموعتين والفائز بينهما يلاقي خامس تصفيات أمريكا الجنوبية في ملحق دولي لحجز بطاقة المونديال. وكانت إيران وكوريا الجنوبية قد ضمنتا التأهل عن المجموعة الأولى.

وغرد موقع المنتخب السعودي بعد ضمان التأهل "السادسة تمت!" مرفقا بوسم #صقورنا_إلى_كأس_العالم.

وقال وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في بيان إن التأهل "يؤكد علو كعب كرتنا وتفوقها على مستوى القارة الآسيوية، ودليل لما يتميز به اللاعب السعودي من قدرات فنية كبيرة"، فيما غرد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي "بعد توفيق الله، حصاد أكثر من عامين من العمل الجاد (...) مبروك للقيادة وللشعب السعودي شريكنا في هذا التأهل المستحق... شكرا رجال الأخضر".