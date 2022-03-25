سیاسة

بايدن سيجري زيارة إلى مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا

author_image سوار أحمد
العالم بايدن بولندا زيارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس أن الرئيس جو بايدن سيزور الجمعة مدينة رزيسو البولندية الواقعة على بعد 80 كلم من الحدود الأوكرانية.

ويأتي هذا في وقت يسعى فيه بايدن لإبراز الموقف الغربي الحازم بمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن بايدن سيكون في استقباله في رزيسو نظيره البولندي أندريه دودا وسيطلع على سير عمليات إغاثة اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا وسيلتقي أيضا عسكريين أمريكيين منتشرين في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

 وسيصل بايدن إلى المدينة البولندية آتيا من بروكسل، المحطة الأولى في جولة أوروبية طارئة استدعى حصولها الغزو الروسي لأوكرانيا.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف