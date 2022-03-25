بايدن سيجري زيارة إلى مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس أن الرئيس جو بايدن سيزور الجمعة مدينة رزيسو البولندية الواقعة على بعد 80 كلم من الحدود الأوكرانية.

ويأتي هذا في وقت يسعى فيه بايدن لإبراز الموقف الغربي الحازم بمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن بايدن سيكون في استقباله في رزيسو نظيره البولندي أندريه دودا وسيطلع على سير عمليات إغاثة اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا وسيلتقي أيضا عسكريين أمريكيين منتشرين في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وسيصل بايدن إلى المدينة البولندية آتيا من بروكسل، المحطة الأولى في جولة أوروبية طارئة استدعى حصولها الغزو الروسي لأوكرانيا.