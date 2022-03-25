سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يصل الإمارات

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان مسرور بارزاني الامارات منتدى الطاقة

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى الإمارات العربية المتحدة، في زيارة يشارك خلالها في منتدى الطاقة العالمي المقرر عقده للفترة من 28 إلى 29 آذار مارس الجاري في أبوظبي.

وسيحضر المنتدى العديد من مسؤولي الطاقة وخبرائها، وسيكون رئيس حكومة إقليم كوردستان أحد المتحدثين الرئيسيين فيه.

كذلك سيشارك رئيس الحكومة في القمة العالمية للحكومات، التي تعقد سنوياً بمشاركة العديد من المسؤولين والشخصيات العالمية المعروفة في دبي.

وستعقد القمة هذا العام يومي 29 و30 من الشهر الجاري.

وإلى جانب مشاركته في منتدى الطاقة العالمي والقمة العالمية للحكومات، سيجتمع رئيس الحكومة مع كبار المسؤولين الإماراتيين.

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