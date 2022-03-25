مسرور بارزاني: زيارتي للإمارات بهدف مناقشة التطورات الإقليمية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ان زيارته الحالية الى دولة الإمارات، تهدف لإطلاع المستثمرين على الفرص المتاحة ومناقشة التطورات الإقليمية مع القيادة الإماراتية.

ووصل مسرور بارزاني إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة، في زيارة يشارك خلالها في منتدى الطاقة العالمي المقرر عقده للفترة من 27 إلى 28 آذار مارس الجاري في أبوظبي.

ونشر مسرور بارزاني على حسابه في موقع تويتر "يسعدني أن أعود إلى الإمارات العربية المتحدة لإطلاع المستثمرين على الفرص المتاحة في قطاع الطاقة لدينا ومناقشة التطورات الإقليمية الأخيرة مع القيادة".

وسيحضر المنتدى العديد من مسؤولي الطاقة وخبرائها، وسيكون رئيس حكومة إقليم كوردستان أحد المتحدثين الرئيسيين فيه.

كذلك سيشارك رئيس الحكومة في القمة العالمية للحكومات، التي تعقد سنوياً بمشاركة العديد من المسؤولين والشخصيات العالمية المعروفة في دبي.

وستعقد القمة هذا العام يومي 29 و30 من الشهر الجاري.

وإلى جانب مشاركته في منتدى الطاقة العالمي والقمة العالمية للحكومات، سيجتمع رئيس الحكومة مع كبار المسؤولين الإماراتيين.