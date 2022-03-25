عمّان.. القمة الرباعية تبحث تخفيف آثار الأزمة في الأمن الغذائي والطاقة

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف الأصعدة.

ووصل الكاظمي في وقت سابق من اليوم إلى الأردن للمشاركة في القمة الرباعية مع العاهل الأردني عبد الله الثاني وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان أصدره مكتب الكاظمي فإن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء العراقي والعاهل الأردني بحث تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وسبل مواجهة تداعياتها، والتصدي لتحديات الأمن الغذائي عبر التنسيق العالي بين دول المنطقة، وبما يحقق مصالح شعوبها.

وأضاف البيان أنه تم عقد لقاء بين العاهل الأردني والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي وولي عهد أبو ظبي بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز.

وتناول اللقاء تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية في قطاعي الأمن الغذائي، والطاقة.

وبحث اللقاء التنسيق العالي، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري وبما يحقق مصالح الشعوب الشقيقة في الازدهار والتنمية، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى الأزمات الدولية والإقليمية، وتعزيز الجهود في وضع الحلول لها؛ من أجل أمن المنطقة واستقرارها.