الدفاعات السعودية تدمر صاروخاً بالستياً ومسيّرة مفخخة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المملكة العربية السعودية تدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة جازان.

وقال التحالف الذي تقوده الرياض إن الدفاعات الجوية السعودية دمرت كذلك مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون أيضاً باتجاه نجران المتاخمة للحدود اليمنية.

وأضاف التحالف أنه لا يزال يرصد ويراقب مصادر الأعمال العدائية.

وذكر التلفزيون الرسمي السعودي في وقت سابق من اليوم أن التحالف دمر تسع طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه جنوب وشرق ووسط المملكة.

وقال التحالف الذي يقاتل الحوثيين في اليمن منذ سبع سنوات إن الطائرات المسيرة استهدفت عن عمد مواقع مدنية ومصادر للطاقة.

وشنت جماعة الحوثي قبل 5 أيام هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على مرافق للطاقة وتحلية المياه في السعودية مما أسفر عن تراجع مؤقت في إنتاج مصفاة لكن دون سقوط ضحايا.

وأدان رئيس حكومة إقليم كوردستان بالإضافة إلى الخارجية العراقية تلك الهجمات.