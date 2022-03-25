الكتلة الصدرية: غداً سيتبين العراقي الأصيل عن التبعي الهجين

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري إن جلسة يوم غد السبت ستظهر معدن العراقي الأصيل عن التبعي الهجين.

وقال العذاري في بيان "في يوم غد السبت سيعلم العراقيون من يريد حياتهم ومن يريد هلاكهم، وسيعلم العراقيون من هو العراقي الأصل ومن هو التبعي الهجين".

وتابع "وسيعلم العراقيون من هو معسكر الإصلاح ومن هو معسكر الفساد، وسيعلم العراقيون من هو الشجاع ومن هو الجبان، وسيعلم العراقيون من هو الذي يشترى بالمال ومن هو الذي غني بالعراق".

ومضى العذاري يقول "وسيعلم العراقيون من هو ولائه للعراق ومن هو ولائه لغير العراق، وإن غداً لناظره قريب".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة يوم غد السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً لانتخاب رئيس الجمهورية.