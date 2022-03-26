جلسة مرتقبة للبرلمان العراقي اليوم في ظل غموض مواقف "الثلث المعطل"

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي قبل ظهر اليوم السبت جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وسط ارتفاع حدة التوتر بين الكتل السياسية.

ويقول مراسل كوردستان 24 في بغداد شفان جبّاري إن الجلسة البرلمانية يُفترض أن تعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.

ويحتاج التصويت على رئيس الجمهورية لثلثي أصوات البرلمانيين، وهو ما يعني 220 نائباً من إجمالي عدد المقاعد البالغ 329 مقعداً.

وليس واضحاً معرفة ما إذا كان التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن) سيضمن الحصول على الثلثين في ظل غموض مواقف الثلث الآخر المتمثل بقوى الإطار التنسيقي.

ويتألف تحالف إنقاذ الوطن من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة بالإضافة إلى الكتلة التي يقودها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ودعا الصدر مراراً النواب المستقلين في البرلمان إلى حضور جلسة اليوم، فيما دعاهم الإطار التنسيقي إلى الوقوف إلى جانب كسر نصاب جلسة اليوم.

ويتنافس 40 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، إلا أن أوفرهم حظاً مرشح تحالف إنقاذ الوطن ريبر أحمد الذي يشغل منصب وزارة داخلية كوردستان.

ويقول محللون إن نجاح تحالف إنقاذ الوطن في ضمان أصوات المستقلين من شأنه أن يمرر رئيس الجمهورية وبالتالي انتخاب رئيس الوزراء بسهولة.

وسبق للتحالف الثلاثي أن رشح ابن عم مقتدى الصدر جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء. ويشغل جعفر الصدر حالياً منصب السفير العراقي لدى بريطانيا.

وكثيراً ما يشهد العراق جموداً سياسياً وتوترات متصاعدة وذلك بعد أي انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003.