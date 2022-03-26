سیاسة

جلسة مرتقبة للبرلمان العراقي اليوم في ظل غموض مواقف "الثلث المعطل"

دعا الصدر مراراً النواب المستقلين في البرلمان إلى حضور جلسة اليوم
author_image Kurdistan24 اربیل
أخفق البرلمان العراقي الشهر الماضي في انتخاب رئيس الجمهورية
أخفق البرلمان العراقي الشهر الماضي في انتخاب رئيس الجمهورية
العراق العراق رئيس الجمهورية ريبر أحمد البرلمان العراقي انتخاب رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي قبل ظهر اليوم السبت جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وسط ارتفاع حدة التوتر بين الكتل السياسية.

ويقول مراسل كوردستان 24 في بغداد شفان جبّاري إن الجلسة البرلمانية يُفترض أن تعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.

ويحتاج التصويت على رئيس الجمهورية لثلثي أصوات البرلمانيين، وهو ما يعني 220 نائباً من إجمالي عدد المقاعد البالغ 329 مقعداً.

وليس واضحاً معرفة ما إذا كان التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن) سيضمن الحصول على الثلثين في ظل غموض مواقف الثلث الآخر المتمثل بقوى الإطار التنسيقي.

ويتألف تحالف إنقاذ الوطن من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة بالإضافة إلى الكتلة التي يقودها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ودعا الصدر مراراً النواب المستقلين في البرلمان إلى حضور جلسة اليوم، فيما دعاهم الإطار التنسيقي إلى الوقوف إلى جانب كسر نصاب جلسة اليوم.

ويتنافس 40 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، إلا أن أوفرهم حظاً مرشح تحالف إنقاذ الوطن ريبر أحمد الذي يشغل منصب وزارة داخلية كوردستان.

ويقول محللون إن نجاح تحالف إنقاذ الوطن في ضمان أصوات المستقلين من شأنه أن يمرر رئيس الجمهورية وبالتالي انتخاب رئيس الوزراء بسهولة.

وسبق للتحالف الثلاثي أن رشح ابن عم مقتدى الصدر جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء. ويشغل جعفر الصدر حالياً منصب السفير العراقي لدى بريطانيا.

وكثيراً ما يشهد العراق جموداً سياسياً وتوترات متصاعدة وذلك بعد أي انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

موضوعات ذات صلة
العراق

البرلمان يرجئ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الأربعاء المقبل
  12 ساعات
کوردستان

رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي حاكم رأس الخيمة
  15 ساعات
کوردستان

أربيل تحتضن "تيدإكس نيشتمان" بالشراكة مع كوردستان 24
  17 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف