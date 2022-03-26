مجتمع

أربيل تحتضن "تيدإكس نيشتمان" بالشراكة مع كوردستان 24

يتبوأ على خشبة المسرح 10 متحدثين كورد يتناولون قصص نجاحهم في المؤتمر الدولي الخامس
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کوردستان تيدإكس نيشتمان كوردستان أربيل

أربيل (كوردستان 24)- انطلق صباح اليوم السبت مؤتمر تيدإكس نيشتمان في مدينة أربيل بمشاركة 1200 شخص، وذلك بالشراكة مع قناة كوردستان 24 التلفزيونية.

ويتبوأ على خشبة المسرح 10 متحدثين كورد يتناولون قصص نجاحهم في المؤتمر الدولي الخامس الذي تحتضنه أربيل ويهدف لإبراز مواهب الشباب وقدراتهم.

وقالت فيار فرست صوفي، وهي ابنة محافظ أربيل الراحل، إن موضوع حديثها سيتمحور حول تعزيز إمكانات المراهقين وقدراتهم.

كذلك سيسلط مؤتمر تيدإكس نيشتمان الضوء على التكنولوجيا وحقوق الحيوان وحمايته والخدمات المصرفية الرقمية وتمكين الشباب.

وتيد (TED بالإنكليزية) اختصار لتكنولوجيا وترفيه وتصميم، وهو سلسلة من المؤتمرات العالمية التي تهدف لتعريف ونشر الأفكار الجديدة والمتميزة للعالم. وينظم المؤتمر سنوياً في أكثر من 160 دولة، ومن المتوقع أن يستمع المؤتمر هذه المرة إلى العديد من قصص النجاح.

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