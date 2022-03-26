رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي حاكم رأس الخيمة

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 26 آذار (مارس) 2022، حاكم إمارة رأس الخيمة في الإمارات الشيخ سعود بن صقر القاسمي.

وجرى في اللقاء، الذي حضره ولي عهد رأس الخيمة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، التباحث حول تعزيز آفاق التعاون بين إقليم كوردستان وإمارة رأس الخيمة والإمارات عموماً، ولا سيما في المجالات الاستثمارية والصناعية والسياحية. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ويجري رئيس حكومة إقليم كوردستان، على رأس وفد رفيع، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في منتدى الطاقة العالمي في دبي للفترة 28 و29 من الشهر الجاري والذي سيشارك فيه عدد من مسؤولي وخبراء الطاقة. ورئيس الحكومة هو أحد المتحدثين الرئيسيين في المنتدى.

كما سيشارك رئيس الحكومة في القمة العالمية للحكومات في دبي والتي ستنطلق يومي 29 و30 من الشهر نفسه.