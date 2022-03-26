سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي حاكم رأس الخيمة

وصل مسرور بارزاني إلى الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة في زيارة رسمية يشارك خلالها في منتدى الطاقة العالمي
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مع حاكم رأس الخيمة في الإمارات
رئيس حكومة إقليم كوردستان مع حاكم رأس الخيمة في الإمارات
کوردستان مسرور بارزاني رئيس الحكومة الإمارات رأس الخيمة

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 26 آذار (مارس) 2022، حاكم إمارة رأس الخيمة في الإمارات الشيخ سعود بن صقر القاسمي.

وجرى في اللقاء، الذي حضره ولي عهد رأس الخيمة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، التباحث حول تعزيز آفاق التعاون بين إقليم كوردستان وإمارة رأس الخيمة والإمارات عموماً، ولا سيما في المجالات الاستثمارية والصناعية والسياحية. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ويجري رئيس حكومة إقليم كوردستان، على رأس وفد رفيع، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في منتدى الطاقة العالمي في دبي للفترة 28 و29 من الشهر الجاري والذي سيشارك فيه عدد من مسؤولي وخبراء الطاقة. ورئيس الحكومة هو أحد المتحدثين الرئيسيين في المنتدى.

كما سيشارك رئيس الحكومة في القمة العالمية للحكومات في دبي والتي ستنطلق يومي 29 و30 من الشهر نفسه.

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

 

موضوعات ذات صلة
العراق

البرلمان يرجئ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الأربعاء المقبل
  12 ساعات
کوردستان

أربيل تحتضن "تيدإكس نيشتمان" بالشراكة مع كوردستان 24
  17 ساعات
الشرق الاوسط

بعد هجمات أرامكو.. السعودية ترد على الحوثيين بعملية ضد "مصادر التهديد"
  18 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف