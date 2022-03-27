رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي الشيخ محمد بن راشد

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 27 آذار (مارس) 2022، في مدينة دبي، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وفي الاجتماع، الذي حضره ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن راشد ونائب حاكم دبي نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، جرى التباحث حول آخر المستجدات في العراق والمنطقة، كذلك تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والإمارات.

كما تم التأكيد على أهمية توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الإمارات وإقليم كوردستان في المجالات كافة.



