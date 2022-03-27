صحة وبیئة

إقليم كوردستان يصدر تعليمات جديدة للسائحين الوافدين إليه

تقرر عدم المطالبة بنتيجة فحص سالب (PCR) عند المغادرة أو الدخول ابتداءً من (1/نيسان/2022)
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مطار أربيل الدولي
مطار أربيل الدولي
کوردستان دائرة الإعلام والمعلومات مسافرون كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت حكومة إقليم كوردستان اليوم الأحد تعليمات جديدة للسائحين الوافدين إلى الإقليم عبر المنافذ الجوية والبرية

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان أنه تقرر "الاكتفاء بإبراز شهادة تلقيح (كوفيد 19) الدولية التي تثبت تلقي الوافد والمغادر من العراق وإليه (العراقيون والأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً) جرعة واحدة على الأقل من لقاح (جونسون آند جونسون) أو جرعتين لبقية الأنواع".

وتقرر أيضاً "عدم المطالبة بنتيجة فحص سالب (PCR) عند المغادرة أو الدخول ابتداءً من (1/نيسان/2022) ويستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيه اللقاح، على أن يكون ذلك معززاً بالتقارير الطبية من اللجان المختصة وإلزامه بإبراز فحص سالب (PCR) خلال (72) ساعة يثبت عدم إصابته بمرض (كوفيد19).

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