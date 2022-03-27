واشنطن تقلل من توقعات نجاح "الاتفاق النووي" وطهران ترى العكس

أربيل (كوردستان 24)- استبعد المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي أن يكون الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران "وشيكاُ"، ليقلل بذلك من التوقعات بعد محادثات استمرت 11 شهراً في فيينا.

وقال مالي في حديثه أمام منتدى الدوحة الدولي "لا أستطيع أن أكون واثقاً من أنه (الاتفاق) وشيك... قبل عدة أشهر كنا نظن أننا اقتربنا جداً أيضاً".

وتابع "في أي مفاوضات، عندما تظل هناك قضايا مفتوحة لفترة طويلة، فإن ذلك يوضح مدى صعوبة سد الفجوة".

ويأتي تقييم مالي للمفاوضات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي بعدما قال كمال خرازي، وهو مستشار كبير للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، إن التوصل لاتفاق قد يكون وشيكاً.

وأضاف خرازي أنه من أجل إحياء الاتفاق، من المهم أن ترفع الولايات المتحدة اسم الحرس الثوري الإيراني، الذي يتبع خامنئي مباشرة، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وتابع "الحرس الثوري الإيراني جيش وطني ومن غير المقبول تصنيف جيش وطني كجماعة إرهابية".

وقال مالي إنه بصرف النظر عما سيحدث ستظل العديد من العقوبات مفروضة على الحرس الثوري.

وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الولايات المتحدة على الاستجابة لدعوات بعدم رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال بينيت لبلينكن "نحن قلقون من نية رفع اسم الحرس الثوري من القائمة... آمل أن تستمع الولايات المتحدة للأصوات القلقة في المنطقة، لإسرائيل وغيرها، بشأن هذا الأمر المهم جداً".

وتسعى طهران للحصول على ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أمريكي في المستقبل من الاتفاق ومن بين القضايا الأخرى التي لم تحل مسألة إلى أي مدى يمكن التراجع عن العقوبات.