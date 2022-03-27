تركيا تعلن دعمها لوحدة أوكرانيا وتدعو العالم لعدم "حرق الجسور" مع موسكو

أربيل (كوردستان 24)- دعا المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين الأحد دول العالم إلى مواصلة الحديث مع روسيا للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يتعين عدم "حرق الجسور" مع روسيا.

وتحتفظ تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، وتسعى للتوسط في الصراع المستمر منذ نحو شهر.

وقال كالين خلال منتدى الدوحة "إذا أحرق الجميع الجسور مع روسيا، فمن سيتحدث معهم في نهاية المطاف".

وتابع "الأوكرانيون بحاجة إلى الدعم بكل الوسائل الممكنة حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم... لكن يجب الاستماع إلى الموقف الروسي بطريقة أو بأخرى"، حتى يمكن تفهم شكاوى موسكو إن لم يكن مبرراتها.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب إلى منح بلاده دبابات وطائرات وصواريخ لصد القوات الروسية، في وقت رد الغرب فيه على الهجوم الروسي بفرض عقوبات اقتصادية كاسحة على موسكو.

وتقول أنقرة إن الهجوم الروسي غير مقبول، لكنها تعارض العقوبات الغربية من حيث المبدأ ولم تنضم إليها.

ولاحقاً، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية لقناة الجزيرة اليوم الأحد إن تركيا تدعم وحدة وسيادة أوكرانيا.

وأضاف أن "الحرب لم تكن مبررة وعلينا أن نبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا"، مبيناً أن "تركيا تحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال الحوار مع موسكو وكييف".