العراق يسجل أقل عدد وفيات يومي بكورونا منذ أشهر عديدة

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الصحة العراقية اليوم الأحد إن عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا انخفض بشكل كبير بعد تسجل حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وهذا أقل عدد يومي للوفيات منذ أشهر عديدة، وهو ما يرفع الإجمالي إلى 25150 حالة.

ويعد انخفاض الوفيات علامة مشجعة للبلاد التي تصدرت لأشهر عديدة قائمة الدول العربية، وذلك رغم ضعف إقبال السكان على تلقي اللقاحات المضادة للوباء.

وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات المؤكدة قفز إلى 2317977 إصابة بعد تسجيل 230 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي الفترة نفسها تلقى 18758 شخصاً اللقاح المضاد للوباء، ليرتفع إجمالي الذين تلقوا التطعيم إلى أكثر من 10 ملايين من بين سكان العراق البالغ 40 مليون نسمة.