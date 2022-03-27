الكاظمي والحلبوسي يجتمعان لبحث أزمة "الانسداد السياسي" في العراق

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الجهود الرامية للإيفاء بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها بالبلاد.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الجانبان مساء اليوم وبحثا فيه آخر مستجدات الساحة السياسية، حسبما أصدره بيان أصدره مكتب الكاظمي.

وبحسب البيان فإن الكاظمي والحلبوسي بحثا كذلك "سير الجهود الرامية إلى الإيفاء بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وتعزيز مسار الديمقراطية والعمل الوطني من أجل التفرّغ لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين وتحقيق طموحاتهم".

وتم التأكيد خلال اللقاء، بحسب البيان، "على أهمية تعزيز ثقة المواطن في العملية السياسية من خلال التركيز على هدف خدمة قطاعات الشعب، وأهمية تمرير الالتزامات القانونية المتعلقة بحياة الناس، ومواجهة التحديات العالمية والتوترات المتزايدة التي انعكست على الاقتصاد العراقي".

وشهد اللقاء "تبادل وجهات النظر والرؤى الساعية لتجاوز العقبات والانسداد السياسي، وبذل المزيد من الجهود في مساعدة القوى البرلمانية الوطنية لتحمل مسؤوليات المرحلة، ومواجهة الأزمات الراهنة؛ من أجل تعزيز خطى التنمية والازدهار"، وفق ما ذكره البيان.