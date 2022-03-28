"الديمقراطي الكوردستاني": نرفض الإساءة للمرجعيات الدينية و"نايف الكوردستاني" لا صلة له بحزبنا

أربيل (كوردستان 24)- قال الحزب الديمقراطي الكوردستاني انه يرفض الإساءة للمرجعيات الدينية، مؤكدا ان الكاتب "نايف الكوردستاني" لا صلة له بالحزب من قريب أو من بعيد.

وقال الحزب في بيان "لا يخفى على احد أن قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تكن كل الاحترام والتقدير لكافة المرجعيات الدينية الرشيدة ورجال الدين الأكارم و تنصح بشكل متواصل أعضاء الحزب وكوادره بوجوب احترام المرجعيات الإسلامية والديانات الأخرى ، وذلك تماشيا مع نهج البارزاني الخالد".

وأضاف البيان "لذلك نستنكر وندين وبشدة تغريدة المدعو الدكتور نايف الكوردستاني التي اساء فيها الى المرجعيات الرشيدة، كما نعلن للجميع أن الشخص المذكور ليس له اية صلة او انتماء للحزب الديمقراطي الكوردستاني لا من قريب ولا من بعيد وان تغريدته تمثل رأيه الشخصي وليس له اية صلة بحزبنا الذي يؤمن إيماناً حقيقياً بالتعايش السلمي واحترام المعتقدات الدينية و المذهبية".