داخلية كوردستان تعتقل كاتبا اساء للمرجعية الدينية

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان اليوم الاثنين، أنها اعتقلت شخصا اساء للمرجعية الدينية عبر تغريدة نشرها على موقع تويتر.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بعد أن قام شخص باسم نايف كوردستاني بنشر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها لموقع المرجعية المقدسة، قامت القوات الامنية في اقليم كوردستان وبأمر مباشر من وزير الداخلية بالقاء القبض على المذكور وتسليمه للجهات القضائية لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وأضافت الوزارة ان "حرية التعبير لا تعني التجرأ على المساس بالرموز الدينية والوطنية والتطاول عليهم وبالأخص التطاول على مقام المرجعية ليس مقبولا ولايمكن السكوت عليه".

واكد البيان ان "المذكور لا يمثل الا نفسه وموقف حكومة الاقليم واضح وصريح من جهة احترام وتقدير دور المرجعية الرشيدة في العراق والعالم الاسلامي وسيبقى كذلك".