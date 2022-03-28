محتجون يشعلون النار في مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 ان محتجين اقتحموا مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، على خلفية تصريحات من قبل كاتب كوردي اساء للمرجعية الدينية.

وقال مراسل كوردستان 24 ان المحتجين اقتحموا المقر، وأشعلوا النيران فيه كما قاموا بتكسير محتوياته.

وأدان الحزب الديمقراطي الكوردستاني في وقت سابق، تغريدة لكاتب كوردي اعتبرها إهانة للمرجعيات الدينية.

وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان اليوم الاثنين، اعتقال الكاتب "نايف كوردستاني" على خلفية التغريدة التي اساءت للمرجعية الدينية.