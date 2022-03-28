سیاسة

بمشاركة مسرور بارزاني.. انطلاق منتدى الطاقة الدولي في الإمارات

author_image سوار أحمد
کوردستان دبي مسرور بارزاني اقليم كوردستان الطاقة

أربيل (كوردستان 24)- بمشاركة رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، انطلقت اليوم الاثنين فعاليات منتدى الطاقة الدولي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويجري المنتدى بمشاركة العديد من الخبراء والمسؤولين في مجال الطاقة، وسيكون رئيس حكومة إقليم كوردستان أحد المتحدثين الرئيسيين في المنتدى.

وقال موفد كوردستان 24 الى دبي عمار نجم الدين انه ستُعقد مناقشات حول الطاقة في المنتدى بمشاركة خبراء وشخصيات سياسية من مناطق مختلفة حول العالم، مشيرا الى ان هناك لقاءات بين رؤساء شركات ومستثمرين في مجال الطاقة.

وأضاف ان المشاركين في المنتدى سيناقشون المعوقات التي تعترض قطاع الطاقة والاستثمار وصناعة الطاقة في العالم والاستثمار في هذا المجال، وذلك بالتزامن مع أزمة الطاقة العالمية، لكن سبل حماية المناخ لها حيز كبير في المنتدى، حيث ستجري المناقشات بهذا الخصوص.

وقال "الهدف من المنتدى بشكل عام هو رسم الخطط المستقبلية للاستثمار والصناعة واستخدام الطاقة في العالم".

واكد ان "وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني سيعقد عددا من الاجتماعات واللقاءات".

وقال عمار نجم الدين إن "العديد من الشركات الكبرى المشاركة في المنتدى لديها استثمارات في إقليم كوردستان".

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